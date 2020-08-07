مفاجآت جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:30 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
إيريني صفوت
أفاد مصدر مطلع، في واقعة سرقة منزل "محمود الخطيب" رئيس النادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة، إذ تبين أن السارق كان يعلم بعدم وجود أحد بالفيلا، وأنهم يقضون إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي، فيما تسلل السارق للفيلا عن طريق أحد الشبابيك.

وأضاف المصدر، أن السارق قام بسرقة محتويات من الفيلا عبارة عن جميع الأجهزة والموبايلات والريسيفيرات، وغيرها من المحتويات الأخرى.

وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محضرا بتعرض منزله بحي الأشجار بمدينة ٦ أكتوبر، للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.


أمرت النيابة العامة، بالعلمين، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية "ريهام سعيد" بعد انتهاك حرمه حياتها الخاصة بكفالة ألف جنيه لكل متهم

وقال شعبان سعيد محامي ريهام سعيد أن التحقيقات استمرت ١٠ ساعات ووجهت النيابه المتهمين عده تهم وفي نهاية التحقيق قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي قده ألف جنيه لكل متهم ولازالت القضية قيد التحقيقات

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، في وقت سابق، إن الإعلامية ريهام سعيد، حررت محضرًا قيد برقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري مارينا، على خلفية واقعة تحرش  مجموعه من الشباب بها ومحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.

وأضافت "سعيد"، أنها ذهبت للنيابة صباح اليوم، والتي استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول أهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالإيذاء.

وتابع، أن النيابة العامة قامت بتفريغ فيديو يظهر فيه المتهمين يقوموا بسب الإعلامية وتهديد ها بالإيذاء.

وأردفت الإعلامية، أن التحقيق الذي أجراه عبدالمنعم التراس، وكيل نيابة العلمين، طالب فيه فيها بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد هوية الجناة.

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