مؤشرات تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠.. تجاوز القبول بالطب 98.5%.. وحد أدنى للهندسة 93.9%

تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠ | بعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وإطلاق الوزارة موقع التنسيق لطلاب الثانوية للبدء في تسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يلزم الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات





ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، أبرز التوقعات والمؤشرات حول تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالنسبة لكليات القطاع الطبي.

وأظهرت نتيجة الثانوية العامة 2019/2020 ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضِ، حيث بلغ عدد الناجحين 490.322، مقارنةً بأعداد الناجحين العام الماضى 453.829 طالب، أي نسبة زيادة حوالي 36.493 طالبًا.

ووفقا لإحصائية وزارة التربية والتعليم، والتي أظهرت ارتفاع نسبة النجاح فى نتائج الثانوية العامة، بجانب ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع 100% إلى 95 % بنسبة 18.01%، وهو ما ينعكس على الحدود الدنيا لتنسيق كليات الطب في تنسيق 2020 .

ووفقا للمؤشرات في زيادة أعداد الطلاب الناجحين لما فوق الـ95%، تظهر المؤشرات الأولية، لتنسيق الثانوية العامة 2020، ثبات الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والذى سجل العام الماضى 403.5 ، 98.4% بل قد يشهد زيادة متوقعة من نصف درجة إلى درجة ونصف، حيث يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات الطب ما بين 98.5% إلى 98.65%.

يأتى ذلك وفقا لما كشفه المجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية العامة قبل إضافة الحافز الرياضى، حيث سجل عدد الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 404.5 وبالنسبة المئوية تكون 98.65% 12 ألف و342 طالبا ، مع العلم أن القدرة الاستيعابية لكليات الطب، وأعداد المقبولين العام الماضى كانت حوالى 10 الاف طالب فقط، وفى إطار سياسة وزارة التعليم العالى فى التوسع فى زيادة أعداد المقبولين، قد يتكشف أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشرى يكون ما بين ما بين 98.5% إلى 98.65%.

وبالقياس على تنسيق عام 2019 ، تكشف مؤشرات التكرارى لعام 2020 توقف حد الأدنى للقبول بكليات طب الفم والأسنان أقل نصف درجة عن كليات الطب البشرى، حيث سجل الحد الأدنى كلية طب الأسنان العام الماضى 4.3 درجة بنسبة 98.29 % فنجد أن كلية الطب والأسنان تنحصر هذا العام ما بين 404 درجة بنسبة 98.5 % و403.5 بنسبة 98.4%.

وتؤدى تلك المؤشرات إلى توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة عند 402 درجة بنسبة 98%، وينحصر الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى بين 401.5 درجة بنسبة 97.9% أو أقل نصف درجة بحد أدنى 401 درجة وبنسبة 97.8% ، أما كلية الطب البيطرى توقف التنسيق عام 2019 عند 398 درجة بنسبة 97.07% ومع ارتفاع أعداد الحاصلين على مجاميع مرتفعة فى 2020 فمن المتوقع أن تسجل كلية الطب البيطرى للحد الأدنى عند 400 درجة بنسبة 97.56%

أما الشعبة الرياضية، وفقا للمجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية العامة سجل أكثر من 18 ألف طالب مجموع أكثر من 385 بنسبة 93.9% وبالتالي قد يتوقف الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94% على غرار العام الماضى أو أقل من ذلك بنصف درجة فقط 385 درجة بنسبة 93.9%.