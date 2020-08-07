موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

يلتقي نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، يوم غدًا السبت، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.









وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام تشيلسي على أرضية ملعب أليانز أرينا.









وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.









ومن المتوقع أن يغيب عن تشيلسي أمام بايرن ميونيخ، كل من كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا بسبب الإصابة في أوتار الركبة.



