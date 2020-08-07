أول تعليق من زوجة الخطيب بعد سرقة منزلهما

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد الصو

كشفت نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن تعرض منزلهما للسرقة وذلك خلال وجودهما في الساحل الشمالي.

 

وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد ربنا إن مكانش حد في البيت وقتها، الحمد لله على كل شيء، اللهم أجرنا في مصيبتا وأخلفنا خيرا منها".

 

وكانت أسرة الخطيب تتواجد في الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية لقضاء إجازة خاصة، لتأتي حالة السرقة بالتزامن مع وجود الأسرة في الساحل.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي الأحد المقبل وذلك في أول لقاء رسمي للفريق الأحمر بالدوري المصري الممتاز بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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