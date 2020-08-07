روسيا تعلن عن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، أنه سيتم اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي طوّره مركز "غماليا"، في الأيام المقبلة.

وأكد نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، أن "العمل جارٍ حاليًا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولًا.

وأضاف أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظًا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلًا عمليًّا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.



