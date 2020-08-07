روسيا تعلن عن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، أنه سيتم اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي طوّره مركز "غماليا"، في الأيام المقبلة.

 

وأكد نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، أن "العمل جارٍ حاليًا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولًا.

 

وأضاف أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظًا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلًا عمليًّا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.


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