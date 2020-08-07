عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

تعرض منزل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في مدينة السادس من اكتوبر للسرقه، خلال الساعات القليلة الماضية.









واكتشف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سرقة المنزل فور عودته صباح اليوم من الساحل الشمالي وقام باخطار مديرية أمن السادس من أكتوبر والتي تقوم بعمل معاينه للمنزل الان لمعرفة حجم المسروقات.









وأصدرت مديرية الأمن، قرار بمتابعة الجاني الذي قام بسرقة منزل أسطورة النادي الأهلي، ومثوله للتحقيق في أقرب وقت.









وكان يقضي محمود الخطيب، إجازته في الساحل الشمالي على مدار الأيام الماضية قبل أن يعود لمؤازرة الفريق أمام إنبي، بالدوري العام.