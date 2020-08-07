عاجل.. سعر الذهب ينخفض 5 جنيهات بمحلات الصاغة اليوم الجمعة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:33 م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي

 

انخفضت أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات اليوم الجمعة، بسوق الصاغة ومحلات المجوهرات بنحو 5 جنيهات ليقلص المعدن الأصفر مكاسبه الاسبوعية بعد تسجيله لأرقام قياسية على المستوي المحلي والعالمي حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 42% على الميتوى العالمي وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجارى حتى الآن وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة.

 

أسعار الذهب الآن

 

سعر الذهب عيار18 : 788.5 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 920 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 :1051 جنيهًا

الجنيه الذهب : 7360 جنيهًا

 

أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة

 

سعر الذهب عيار18 : 792.75 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 925 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 1057 جنيهًا

الجنيه الذهب : 7400 جنيهًا

 

 

أسعار الذهب أمس

 

سعر جرام الذهب عيار 18 : 790.25 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 922 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24 : 1053.70 جنيهًا

الجنيه الذهب : 7376 جنيهًا

 

 

أسعار الذهب العالمي:

 

استقرت أسعار اليوم الجمعة مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأمريكية الصينية، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو عشر سنوات.

 

 

 

وسجل السعر الفورى للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة) في المعاملات المبكرة وكان بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.1% إلى 2062.15 دولار، زاد المعدن 4.4 بالمئة هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 2072 دولارا للأوقية.

 

 

 

تخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7% إلى 28.75 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة حوالي 18% منذ بداية الأسبوع.

 

 

 

وقال وارن باترسون المحلل في آي.إن.جي "من الصعب ألا تكون النظرة (إزاء الذهب) متفائلة.. في حين أن وتيرة الصعود قد تتباطأ، فهناك بلا ريب مجال لمزيد من الصعود في المدى القريب، وفي المتبقي من السنة."

 

 

 

وحد من تقدم الذهب صعود الدولار 0.3% أمام منافسيه في ظل تأثر الشهية للمخاطرة سلبا بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر التعاملات الأمريكية على تطبيقين صينيين رائجين.

 

 

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5 % إلى 972.74 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2208.68 دولار.

 

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