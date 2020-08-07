قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:31 م
حسام عاشور
حسام عاشور
أميرة فطيم
تعتزم إدارة النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، التي أدلى بها مؤخرا، بعدما رفض مسؤولي النادي التجديد له بناءً على توصية السويسري رينية فايلر المدير الفني للفريق، على أن يتم إقامة مباراة اعتزال والعمل في القطاع الإداري أو قناة النادي.


وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق سحب جميع الامتيازات التي منحتها لحسام عاشور وتعلن انتهاء علاقة اللاعب بالنادي بعدما تطاول اللاعب على مسؤولي القلعة الحمراء.


وتدرس منح قضية اللاعب إلى لجنة التخطيط بالنادي، لبحث إمكانية توقيع عقوبات مالية على حسام عاشور تخصم من باقي مستحقاته، خاصة بعدما شكك في مصداقية وعود إدارة النادي.


ويمتلك قائد الأهلى عدة عروض محلية وعربية، أبرزها عرض مغري من أحد أندية الدورى السعودى، إلى جانب اتفاق اللاعب مع أحد وكلاء اللاعبين لتسويقه في الدورى الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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