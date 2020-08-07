بيان مهم للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الجمعة عن انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة؛ لاتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى يومى الاحد والاثنين المقبلين.





وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيان لها، أن تصويت الناخبين فى الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق وأن سجل نفسه فقط خلال الفترة التى اتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمي إليها ولكن يكون الاقتراع من خلال إرسال رائي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.





وأضاف الهيئة أن ستتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت يومى الأحد والاثنين المقبلين فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg.





وبمجرد إتاحة قيام الناخب بالدخول على الموقع اختيار خانة تصويت الخارج وادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع تظهر الاوراق وتكون جاهزة لطباعتها.





وذكرت الهيئة أنه على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية بطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التى ينتمي لها الناخب، ثم يختار قائمة واحدة ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم، وملء نموذج إقرار التصويت وتوقيع عليه من الناخب شخصيا.

ويضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أى معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومى 9 و10 أغسطس.





وفي سياق منفصل، يستعد المصريون الآن لانتخابات مجلس الشيوخ، وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بأنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات لبدء التصويت في الانتخابات التي سوف تجري خارج مصر خلال يومي الأحد والاثنين القادمين 9 و10 أغسطس، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارات في سائر دول العالم، وفي داخل مصر ستكون الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وسوف نوضح للأشخاص الذين لهم الحق في الانتخاب كيفية معرفة مقر لجنتهم الانتخابية، وهناك ثلاث طرق للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية منها دخول الرابط الرسمي للجنة العليا للانتخابات.





رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية





أعلنت رسميًا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمواطنين في مصر، والذين بلغوا السن القانوني ولهم الحق في النزول لانتخابات مجلس الشيوخ، الاستعلام عن لجانهم الانتخابية، عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا، ويهدف ذلك الي التسهيل على جميع الناخبين الوصول إلى اللجان الانتخابية.





الهيئة الوطنية للانتخابات وطريقة معرفة مقر اللجنة





صرحت الهيئة العليا للانتخابات، أن قاعدة البيانات المعروضة حاليا، تضم كل الأشخاص الذين قد بلغ سن 18 عاما وما فوق ولديهم بطاقة رقم قومي، وسنوضح خلال الخطوات التالية طريقة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية كالآتي:





- دخول موقع اللجنة العليا للانتخابات.





- ستجد أمامك خانة المطلوب كتابة الرقم القومي وهو مكون من 14 رقم.





- ثم بعدها اضغط علي كلمة استعلم.





- ستجد مقر اللجنة الانتخابية الرئيسية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية.





3 طرق الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية





حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاث طرق ليتمكن الناخبين من الاستعلام عن لجانهم الانتخابية وكذلك رقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية، منها موقع الهيئة الرسمى www.electaions.eg، أو من خلال إرسال رسالة قصيرة بالرقم القومي عبر هاتف رقم 5151، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 141.