الرئيس اللبناني عن سبب انفجار بيروت: التدخل الخارجي احتمال وارد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:56 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات

نقلت وكالة رويترز، عن الرئيس اللبناني ميشال عون، قوله إن سبب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت لا يزال مجهولا، وهناك احتمال أن يكون الحادث المأساوي ناجما عن "تدخل أجنبي".

 

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن التحقيق في الانفجار الضخم سيتناول ما إذا كان حادثا عارضا أم كان وراءه إهمال أو تدخل أجنبي محتمل.

 

وقال عون: "سبب الانفجار لا يزال مجهولا وهناك احتمال لتدخل خارجي من خلال صاروخ أو قنبلة أو أي شيء آخر".

 

وأضاف أن السلطات ستدرس صورا فضائية بغية التأكد مما إذا كان الانفجار الذي أودى بأرواح 154 شخصا على الأقل نتيجة عمل خارجي أو إهمال داخلي.

 

وكان الرئيس اللبناني، شدد على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية.

 

وقال: "الحادث فك الحصار عن لبنان وستبدأ عملية إعادة الإعمار بأسرع وقت وأبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار ولا غطاء لأحد".

 

ولفت الرئيس إلى غياب أي شيء يعزي من فقدوا أهاليهم جراء الانفجار إلا محاسبة مرتكبيه.

 

وشدد عون على أن لبنان أصبح اليوم أمام تغييرات وإعادة النظر في نظامه السياسي، محذرا في الوقت نفسه من أن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل سريعا بل يتطلب مزيدا من الوقت.

 

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