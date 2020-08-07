جوروج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان بـ 100 ألف دولار لمنظمات لبنانية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى

أعلنت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم جورج كلونى التبرع لصالح ثلاثة منظمات فى لبنان، وذلك بمبلغ 100 أـلف دولار.

وختم جورج كلوني وأمل علم الدين بيانهما بهذه العبارة: "نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأى طريقة ممكنة".

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