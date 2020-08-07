جوروج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان بـ 100 ألف دولار لمنظمات لبنانية

أعلنت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم جورج كلونى التبرع لصالح ثلاثة منظمات فى لبنان، وذلك بمبلغ 100 أـلف دولار.





ووفقا لبيان المحامية أمل علم الدين، الذي نشرته مجلة بيبول العالمية: "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذى لحق بهم فى الأيام القليلة الماضية"، ثم استكملا البيان بخصوص تبرعهما حين ذكرا : "ثلاث منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض هي الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك".





وختم جورج كلوني وأمل علم الدين بيانهما بهذه العبارة: "نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأى طريقة ممكنة".