المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قد يؤدي إلى حدوث موجة ارتدادية أخرى، وزيادة في أعداد الإصابات.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة الذروة واجتازتها، والوضع لم يعد خطيرا، ولكن هذا لا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية، منوها بأن تخفيف الإجراءات يكون عند الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، أو عند الوصول إلى صفر حالات على مستوى العالم.





وأضاف أن فيروس كورونا قد يتحول إلى فيروس دائم ولكنه موسمي ويكون له له لقاح، مثل الأنفلونزا، موضحا أن هناك 3 لقاحات اقتربوا إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة، منوها بأن فيروس الأنفلونزا مميت مثل الكورونا ولكن الاختلاف بينهم هو سرعة الانتشار.





ولفت إلى أنه إذا تم تطعيم 60% من المجتمع ضد مرض ما، فأن هذه النسبة تعطي مناعة لنسبة الـ 40% المتبقية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.



