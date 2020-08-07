غدا.. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش فيلم "جيش الشمس 9"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، والتابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة الجزء التاسع من فيلم "جيش الشمس"، والذى يروى قصص وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة.


تبدأ الندوة فى السادسة من مساء غدا السبت، ويتحدث فيها اللواء محمد محمود عمر، منتج سلسلة الأفلام الوثائقية جيش الشمس، واللواء أيمن حب الدين، وتقام الندوة وتحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.


فيما تشهد المكتبة أيضا افتتاح معرض "كاريكاتير لا"، والذي ينظم بالتعاون مع رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، ويشارك فيه ٣٠ فنانا وفنانة، ويضم ٥٥ لوحة تناقش قضية التحرش وقضية التنمر وقضية الإرهاب، مع إيجاد حلول لهذه القضايا، إلى جانب مجموعة من البورتريهات للفنانين الذين تعرضوا للتنمر فى السينما المصرية.

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