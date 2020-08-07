غدا.. جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
تستقبل جامعة المنيا اعتبارًا من غدًا السبت، وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات: التربية الرياضية (بنين وبنات)، والفنون الجميلة (فنون وعمارة)، وكلية التربية الفنية، وشعبة التربية الموسيقي بكلية التربية النوعية، التي تشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات المُؤهلة لها.

وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020/2021، ووفقًا للشروط والقواعد التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها بالكليات.


وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار الاتجاه نحو التحول الرقمي والتحول إلى الجامعات الذكية، قامت الجامعة بإعداد فيديو انفوجراف توضيحي للتسهيل على الطلاب للتسجيل لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا الأربع، التي تشترط اختبارات القدرات للالتحاق بها، والتي تبدأ أولي خطواتها بالتسجيل إلكترونيًا على موقع الوزارة http:tansik.egypt.gov.eg.


وتابع الدكتور "عبد النبي" أنه تم التسهيل على الطلاب لدفع مصرفات امتحانات القدرات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني بالجامعة على نظام فوري الذي وفرته الجامعة بمقار جميع الكليات المعنية بالاختبارات.


وأضاف الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه انطلاقًا من حرص جامعة المنيا وكلياتها على سلامة طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام، نظمت العديد من المبادرات التوعوية بالكليات المعنية بالقدرات".


وذلك لتوعية وتعريف الطلاب الجُدد المتقدمين لأداء اختبار القدرات، بضوابط وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لاتباعها والالتزام بها خلال أداء الاختبارات، والتأكيد علي قياس درجات الحرارة للطلاب بالكاشف الحرارية عند بوابات الدخول، وضرورة حضورهم بالكمامة، والقفاز، وأدواتهم الشخصية اللازمة للاختبار، من الأقلام والألوان وغيرها، والتشديد علي عدم تبادلها، هذا إلى جانب متابعة إجراءات التعقيم والتطهير في اللجان قبل وبعد الاختبار، والتأكيد على التهوية الجيدة، مع اتباع إجراءات التباعد ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب، والانصراف ومغادرة الحرم الجامعي بعد انتهاء الاختبارات مباشرةً، بالإضافة إلى استعداد الوحدة العلاجية بالكلية وتواجد جميع الكوادر الطبية بالكامل للاطمئنان علي الطلاب.

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