مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة في المنيا

لقي مسن مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، المار على محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي النار على مركز ملوي بالقرب من كمين البرشا جنوبي المحافظة.





وانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين وفاه أشرف محمد جمعه، 56 سنه، مقيم بمحافظه السويس، وإصابة كلا من: غريب سمير محمد، 21 سنة، مقيم بمحافظه السويس، مصاب باشتباه كسر في الذراع الايمن وسحجات وكدمات في انحاء الجسد، وعبد الرؤوف جمال السمان 21 سنه، ميكانيكي، مقيم بذات المحافظه، مصاب باشتباه كسر ضلوع الصدر واشتباه نزيف داخلي ما بعد الارتجاج.





وتم نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث.



