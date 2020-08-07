مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة في المنيا
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:09 م
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
لقي مسن مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، المار على محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي النار على مركز ملوي بالقرب من كمين البرشا جنوبي المحافظة.
وانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين وفاه أشرف محمد جمعه، 56 سنه، مقيم بمحافظه السويس، وإصابة كلا من: غريب سمير محمد، 21 سنة، مقيم بمحافظه السويس، مصاب باشتباه كسر في الذراع الايمن وسحجات وكدمات في انحاء الجسد، وعبد الرؤوف جمال السمان 21 سنه، ميكانيكي، مقيم بذات المحافظه، مصاب باشتباه كسر ضلوع الصدر واشتباه نزيف داخلي ما بعد الارتجاج.
وتم نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث.
وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة" بمنطقة كرداسة.
تمكنت مباحث التموين من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " غير مرخصة " بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2،659 طن سلع غذائية "لحوم وكبدة مستوردة) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.
كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.
كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا