مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة في المنيا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:09 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
لقي مسن مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، المار على محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي النار على مركز ملوي بالقرب من كمين البرشا جنوبي المحافظة.

وانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين وفاه أشرف محمد جمعه، 56 سنه، مقيم بمحافظه السويس، وإصابة كلا من: غريب سمير محمد، 21 سنة، مقيم بمحافظه السويس، مصاب باشتباه كسر في الذراع الايمن وسحجات وكدمات في انحاء الجسد، وعبد الرؤوف جمال السمان 21 سنه، ميكانيكي، مقيم بذات المحافظه، مصاب باشتباه كسر ضلوع الصدر واشتباه نزيف داخلي ما بعد الارتجاج.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث.

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة" بمنطقة كرداسة.

تمكنت مباحث التموين من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " غير مرخصة " بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2،659 طن سلع غذائية "لحوم وكبدة مستوردة) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون اوائل الثانوية العامه الجائحة الثانوية العامه إكي

أخبار تهمك

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 17 ساعة

كيكي سيتين يحفز لاعبي برشلونة بتصريح جديد قبل موقعة نابولي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ 39 دقيقة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ 40 دقيقة

الأهلي في ورطة بسبب رمضان صبحي

منذ ربع ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

أمر عاجل من ترامب بشأن برنامج "تيك توك" وتطبيق "وي تشات"

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المصري

منذ 39 دقيقة

التشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

11:38 ص

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

12:45 م

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت

12:22 م

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا