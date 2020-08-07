إذا كنت تعاني من النحافة.. تناولي هذه الأطعمة لزيادة وزنك بشكل صحي

هناك من يرغبنَ في زيادة وزنهنّ، ولكنّ الحقيقة هي أن تلك المسألة ليست بالسهولة التي يتوقعنَها، خصوصًا إذا كنّ يردنَ فعل ذلك بطريقة صحية وسريعة.





ولعلّ أولى الطرق الصحيحة بحسب اختصاصية التغذية فوزية جراد بتوجّه المرأة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، والمواد المغذّية، إلى جانب تناول كل ما تستطيع تحمّله خلال اليوم وإن كانت تجد صعوبةً في البداية.





وبالتدريج وعلى مدى بضعة أسابيع، سيسهُل عليها زيادة كمية الطعام التي تستطيع القناة الهضمية التعامل معها.





ومن تلك الأطعمة التي تُساهم في زيادة وزن المرأة، حسبما أوردتها جراد هي صنع غذائها الخاص من الزيوت الصحية، ووضع السمك الدهني مثل السلمون، في قائمة العشاء الخاصة بها، لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وعلى أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية.





كما يُفضّل تناول الحلويات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، مثل الزبادي المجمّد، كعك الشوفان، وفطيرة اليقطين.





ويجبُ كذلك الحصول على جدول مُنتظم لتناول الطعام، وإن كانت لا تأخذ العدد المستهدف من السعرات الحرارية اليومية في البداية، ولكن يُمكنها تناول 3 وجبات في اليوم ووجبة خفيفة بين العشاء وبعده، بغض النظر عن السعرات.





وبالإضافة إلى ما سبق، يجب تناول المكسّرات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين تصل من 150 إلى 200 سعر حراري لكل أوقية، وكذلك البذور، مثل عباد الشمس والقرع، إذْ يمكن استخدامهم لتحويل الوجبة الخفيفة إلى رئيسية، من خلال رشِّهم على السلَطة، أو الحساء، أو على الأرز.



