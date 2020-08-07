ننشر نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري والأهداف (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:54 ص
محمود علاء
محمود علاء
نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري والأهداف

تصدرت نتيجه مباراه الزمالك والمصري مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الجمعة الموافق 7/8/2020 ميلاديًا في نصر، حيث خاض فريق الزمالك مباراة قوية بالأمس ضد غريمه المصري البورسعيدي  في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفيما يل نقدم لكم نتيجه مباراة الزمالك والمصري والأهداف.

نتيجه مباراه الزمالك والمصري

حقق فريق الزمالك  انتصار مهم على غريمه  المصرى البورسعيدى بنتيجة (1-0) فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من عمر بطولة الدورى الممتاز، وسجل الهدف اللاعب محمود علاء في الدقيقة 55 من أحداث المباراة .

ترتيب الزمالك و المصرى فى الدورى

رفع الزمالك رصيده للنقطة  34  بهذه النتيجة، ليقفز للمركز الثانى، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما توقف رصيد المصرى عند النقطة 20 محتلاً المركز الـ 10.

ملخص مباراة الزمالك والمصري

بدأت مباراة الزمالك و المصري بهجوم من فريق المصري عن طريق كريم العراقي الذى وصل لمنطقة جزاء الزمالك وسدد كرة ضعيفة تخرج بجوار القائم الأيمن لأبو جبل.

تعود السيطرة للاعبي الزمالك ويستحوذ لاعبي الزمالك على مجريات المباراة لكن دون خطورة على مرمي أحمد مسعود حارس الزمالك. ، اعتمد لاعبي المصري على الهجمات المرتدة و استغلال سرعة محمود وادي لكن ينجح محمود علاء مدافع الزمالك والونش في إنهاء هذه الهجمات.

أهداف الزمالك.. هدف محمود علاء في المصري


نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري والأهداف

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نتيجه مباراه الزمالك والمصري محمود علاء

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