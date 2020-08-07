زوج مع وقف التنفيذ

السلام عليكم ..

من فترة كان نفسي ابعت لحضرتك مشكلتي لكن متردد يمكن محرج او خايف حتى اواجه نفسي بالحقيقة ولما ضاقت بية الدنيا قلت يمكن الاقي عند حضرتك نصيحة او حل وكمان ممكن القراء يساعدوني .. انا اتجوزت من سنة واقل كمان .. عملت المستحيل عشان اقدر اتجوز في الوقت الصعب اللي الدنيا كلها عايشاه اقتصاديا وعملت كل جهدي في شغل اضافي عشان اوفر لشريكة حياتي الحياة اللي تليق بيها وبية وحصل فعلا باذن ربنا .. لكن للاسف بعد حوالي ٦ اشهر من الزواج لقيت زوجتي متغيرة جدا في كل حاجة .. سالتها ان كان فيه حاجة مضايقاها بلاقي الرد فاتر قوي .. عديت كام يوم وعدت عليها استفساري برضه لقيت ردود سخيفة اكتر من الاول .. قلت مايجراش حاجة يمكن عندها اسباب مثلا خاصة باسرتها ومحرجة تقولي .. اكن من حوالي شهرين قررت هية تبلغني انها طالبة الطلاق .. اول ماسمعت الكلمة اكن مية مغلية نزلت على دماغي .. لاني بكل بساطة انا من الشباب اللي مليش في اللف والدوران وحبيت اتجوز على طول وبخاف ربنا من اي تصرف يغضبه عشان كدة اتجوزت بدري انا دلوقتي عندي ٢٦ سنة غيري زي ما بشوف من الشباب مقضيها قلة ادب وانحرافات .. وكمان فوق دة كله انا بحب اكون راجل بتاع بيتي من الشغل على البيت عشان ارتاح واقضي وقت جميل مع زوجك اخترتها .. وكنت ناوي اما ربنا يفتحها علية شوية اخدها رحلة سفر حلوة واشتريلها كل اللي نفسها فيه وعموما احب امشي في حياتي بالاصول عشان ربنا يبارك .. لكن طلب طلاقها واصرارها عليه خلاني ابدا اركز في اللي فات قبل جوازنا .. افتكرت انها كانت على علاقة براجل وهوة اللي فسخ الارتباط وعرفت بعد بحث كتير ان الراجل دة ظهر تاني وانها عرفت بظهوره .. انا بقول الكلام دة بعد ما اتاكدت من المعلومة والاكتر من كدة ودة دابحني انها رجعت تكلمه تاني وهية على ذمتي لانها كانت بتحبه .. واجهتها بالموضوع قلبت الترابيزة وعملت فيها انها زعلانه من الاتهام .. المصيبة الاكبر اني وصلت لرقم الشخص دة وعملت اتصال معاه للتاكد من اتصاله بمراتي .. المفاجاة انه ما انكرش معرفش ازاي فيه بجاحة كدة وحقارة كدة الناس قد كدة بقت فاجرة ؟ المهم واجهت مراتي تاني لقيت نفس الرد اكنها هية اللي زعلانة قلت طيب يمكن الراجل دة حابب بخرب عليها نوع من الشر .. لكن للاسف ظهرلي دليل ادانة وهوة ان الصدفة خليتني اشوفهم مع بعض بعد ما هية اصرت تروح تقعد كام يوم في بيت اهلها .. قررت ساعتها اعمل الاصول واكلم الكبار الاول .. طلبت من والدها اقابله وفعلا حصل .. بلغته في القعدة بكل اللي عندي اتهمني بالتلفيق لبنته قلت معلش يمكن الاب مصدوم ومش مصدق لكن في نفس اللحظة تدخل مراتي وببجاحة عمري ماشفتها وبصوت عالي تقول : ايوة انا شفت فلان لانه راجل ومستواه هوة اللي خلاني قبل كدة اقبل اكون معاه وانا شايفة انه الانسب .. غني وعنده شقة فخمة في مكان شيك .. رديت عليها فورا قلتلها لما هوة هايل كدة وراجل جدا سابك ليه وايه اللي خلاكي تتجوزيني اما انا مش الراجل اللي هينتشلك من الضياع ؟ وبكل برود قالت ولا حاجة حصل بينا خلاف وانفصلنا وقلت خلاص مفيش امل قلت اتجوز واشوف حياتي .. طبعا مش عايزة اقولك يا استاذة نيفين ردودها دي قد ايه طلعتني برة شعوري وبرة حدود الادب والاصول والمشكلة الاكبر والاخيرة انها كمان عايزة تطلق وتاخد كل حقوقها المادية وكمان الشبكة والنفقة وهكذا .. تخيلي ؟!؟! طبعا يومها انت روحت في حالة غضب وغيظ غير عادي لدرجة اني عييت كذا يوم ووالدي جه قعد معايا وقالي سيبك منها تخبط دماغها في الحيط ولو عايزة تطلق تروح للمحاكم وانت اللي كسبان .. انا دلوقتي عايز اطلق بسرعة واخلص من الورطة دي والضيق دة عشان ابدا واعرف ارتاح من تاني يمكن ربنا يعوضني .. وفكرت فعلا اني ارميلها كل حاجة بس تغور من وشي .. امن والدي معارض .. قوليلي اعمل ايه ..

احمد سلطان





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي



