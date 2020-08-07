جنازة شعبية لضحايا انهيار عقار المحلة الكبرى (صور)

شيع أبناء محافظة الدقهلية، جثامين ٨ ضحايا، في حادث انهيار عقار المحلة الكبري في محافظة الغربية، وجميعهم من أبناء مركز ومدينة نبروه.





وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من انتشال جثث أم وأبنائها "اسرة كاملة" من تحت أنقاض منزل منطقة الرجبي المنهار؛ ليرتفع عدد الضحايا إلى ٨ قتلى ومصابين.





أعلنت مديرية الصحة بالغربية -في بيان لها- عن انتشال جثة ندى السيد عبدالفتاح ٢١ سنة، ومنى عبدالنبى أبوالعينين ٤٥ سنة، وأميرة السيد عبدالفتاح ١٧ سنة، منة السيد عبدالفتاح ١٣ سنة، من أسفل أنقاض العقار المنهار.





ووصل إجمالي ضحايا عقار المحلة المُنهار إلى ٨ قتلى، بينهم سيدتان و٣ فتيات وأطفال تتراوح أعمارهم بين ٥ و٧ سنوات، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى المحلة العام، ليرتفع عدد الضحايا إلى 7.





وكان طارق رحمي محافظ الغربية، وبرفقته اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدن طنطا والمحلة ورؤساء أحياء طنطا والمحلة، قد انتقلوا إلى منطقة الرجبي بالمحلة الكبري، للوقوف على الأضرار الناجمة عن انهيار عقار مكون من 5 طوابق.





وأصدر المحافظ أوامر بفرض طوق أمني حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين تحت الركام.





كما أصدر توجيهاته لرئيس مركز المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة.





وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بعدد من سيارات الإسعاف محل الواقعة لنقل الضحايا للمستشفى، كما وجه أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بفتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الأسر المتضررة، وكلف أيضا أماني النادري، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة تشكيل لجنة لصرف مساعدات وتعويضات إلى أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار المنزل.





وقرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الذى باشر عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفى من ضحايا انهيار المنزل، و5 آلاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسر، وألف جنيه لكل مصاب.





وفي ذات السياق نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في إلقاء القبض على ٣ عمال حفر بينهم مقاول، متهمين في التسبب في حادث انهيار منزل وتصدع ٣ منازل أخرى ومصرع ٨ أشخاص من أفراد ٣ عائلات واقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة الكبرى.







