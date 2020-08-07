كواليس جلسة فايلر مع عبد الحفيظ في مران الأهلي

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.









وتطرق الثنائي للحديث عن المرحلة المقبلة وبعض الترتيبات الخاصة بالجانب الإداري، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.









وخاض الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل في الدوري.









وحرص فايلر، على عقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.