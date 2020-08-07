الحرب الأمريكية الصينية تتسبب فى انخفاض الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بعد أن عصف بنظيرتها الآسيوية تصعيد جديد في التوترات الأمريكية الصينية، لكن موسم نتائج يبعث على التفاؤل والآمال في مزيد من التحفيز حفاظا على مسار مفض لمكاسب أسبوعية لمعظم مؤشرات المنطقة.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2%، وقادت الخسائر أسهم البنوك وصناع السيارات وشركات النفط والغاز.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس حظر الاستخدام الأمريكي لتطبيقين صينيين رائجين، وي-تشات من شركة تنسنت وتيك-توك من شركة بايت دانس، لتهبط أسهم آسيا والمحيط الهادي واحدا بالمئة.

لكن الأسواق الأوروبية أبدت متانة أكبر، وإن تراجع سهم بروسوس المدرجة في أمستردام 5.8% إذ أن أكبر استثمار لها في تنسنت.

ونزل سهم رولز-رويس البريطانية لمحركات الطائرات 2.3% بعد تقرير إعلامي بأن المساهم الناشط فاليو أكت كابيتال مانجمنت قد باعت حصتها في الشركة.

وارتفع سهم دويتشه تليكوم، التي تملك 43% من تي-موبيل، 2.1% بعد أن استقطبت الشركة الأمريكية عددا أكبر من المتوقع من مشتركي الهاتف الشهريين في الربع الثاني من العام.