انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة.. والكتكوت بـ 6 جنيه

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:17 ص
أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء
الفجر الاقتصادي

 

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء  في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 7-8-2020 ، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها والتركيز على اللحوم هلال فترة عيد الأضحى المبارك بجانب قيام وزارة التموين بضخ كميات اضافية منها بالمجمعات الاستهلاكية.

 

وتراوح الكيلو الأبيض بين 24 و25 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

 

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

 

أسعار الدواجن اليوم

 

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 27 جنيها.

سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الكتكوت الفراخ البيضاء أسعار الفراخ البيضاء أسعار الدواجن

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ يوم

حقيقة عرض بيراميدز لضم حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

عرض صيني لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعة

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

كابيلو: غياب راموس سيكون مفتاح لتأهل مان سيتي لربع النهائي

منذ 42 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

نجم برشلونة السابق: آرثر سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15ـ 10ـ 2019 بمحافظة الإسماعيلية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16-10-2019 في محافظة الإسماعيلية

أسعار الدواجن اليوم الخميس 17ـ 10ـ 2019 بمحافظة الإسماعيلية

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 6-11-2019 في أسواق الجملة والتجزئة.. السعر يبدأ من 20 جنيها

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 2-12-2019.. انخفاض جديد لبورصة الدواجن في مصر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 23-12-2019 .. واستقرار بورصة الدواجن في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 ص

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

08:16 ص

عرض صيني لضم نجم برشلونة

09:30 ص

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا