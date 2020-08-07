تصوير الجزء الرابع وجزء خامس من "جون ويك" في 2021



كان ذلك المؤتمر الذي أعلن خلاله المدير التنفيذي لشركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ليونز جيت"، عن الارباح التي حققتها شركته في الربع الثاني من عام 2020 الجاري، والتي وصلت لـ 579 مليون دولار على نطاق دولي.



وفي المؤتمر أعلن أيضا "جون فيلثيمر" عن الموعد الذي يتمنى أن يطرح به الجزء الرابع من أفلام جون ويك بصالات العرض، وذلك في يوم عطلة Memorial Day في عام 2022.



وكان من المقرر طرح الجزء الرابع من أفلام جون ويك في يوم 21 من شهر مايو عام 2021، ولكن جائحة كورونا تسبب في وقف التصوير، ما أدى لتأجيل طرحه لـ 27 مايو 2022.



وذلك وفقا لتقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر"، التي أفاد بأن المدير التنفيذي لشركة الإنتاج الأمريكية، أعلن في مؤتمر خاص بشركته، أن الجزء الرابع سيتم تصويره في عام 2021 المقبل، وعقب نهاية تصويره يبدأ مباشرة تصوير الجزء الخامس من الفيلم.