تصوير الجزء الرابع وجزء خامس من "جون ويك" في 2021
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:54 ص
أحمد جمال أحمد
أعلن المدير التنفيذي لشركة "ليونز جيت" الأمريكية للإنتاج السينمائي، "جون فيلثيمر"، عن خبر سار لكل عشاق أفلام النجم الكبير كيانو ريفز، "جون ويك"، وذلك بتحضير الشركة لإنتاج جزء خامس من السلسلة، في الوقت الذي تستعد به لتصوير الجزء الرابع.
وذلك وفقا لتقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر"، التي أفاد بأن المدير التنفيذي لشركة الإنتاج الأمريكية، أعلن في مؤتمر خاص بشركته، أن الجزء الرابع سيتم تصويره في عام 2021 المقبل، وعقب نهاية تصويره يبدأ مباشرة تصوير الجزء الخامس من الفيلم.
كان ذلك المؤتمر الذي أعلن خلاله المدير التنفيذي لشركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ليونز جيت"، عن الارباح التي حققتها شركته في الربع الثاني من عام 2020 الجاري، والتي وصلت لـ 579 مليون دولار على نطاق دولي.
وفي المؤتمر أعلن أيضا "جون فيلثيمر" عن الموعد الذي يتمنى أن يطرح به الجزء الرابع من أفلام جون ويك بصالات العرض، وذلك في يوم عطلة Memorial Day في عام 2022.
وكان من المقرر طرح الجزء الرابع من أفلام جون ويك في يوم 21 من شهر مايو عام 2021، ولكن جائحة كورونا تسبب في وقف التصوير، ما أدى لتأجيل طرحه لـ 27 مايو 2022.
وذلك وفقا لتقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر"، التي أفاد بأن المدير التنفيذي لشركة الإنتاج الأمريكية، أعلن في مؤتمر خاص بشركته، أن الجزء الرابع سيتم تصويره في عام 2021 المقبل، وعقب نهاية تصويره يبدأ مباشرة تصوير الجزء الخامس من الفيلم.
كان ذلك المؤتمر الذي أعلن خلاله المدير التنفيذي لشركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ليونز جيت"، عن الارباح التي حققتها شركته في الربع الثاني من عام 2020 الجاري، والتي وصلت لـ 579 مليون دولار على نطاق دولي.
وفي المؤتمر أعلن أيضا "جون فيلثيمر" عن الموعد الذي يتمنى أن يطرح به الجزء الرابع من أفلام جون ويك بصالات العرض، وذلك في يوم عطلة Memorial Day في عام 2022.
وكان من المقرر طرح الجزء الرابع من أفلام جون ويك في يوم 21 من شهر مايو عام 2021، ولكن جائحة كورونا تسبب في وقف التصوير، ما أدى لتأجيل طرحه لـ 27 مايو 2022.