تصوير الجزء الرابع وجزء خامس من "جون ويك" في 2021

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أعلن المدير التنفيذي لشركة "ليونز جيت" الأمريكية للإنتاج السينمائي، "جون فيلثيمر"، عن خبر سار لكل عشاق أفلام النجم الكبير كيانو ريفز، "جون ويك"، وذلك بتحضير الشركة لإنتاج جزء خامس من السلسلة، في الوقت الذي تستعد به لتصوير الجزء الرابع.

وذلك وفقا لتقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر"، التي أفاد بأن المدير التنفيذي لشركة الإنتاج الأمريكية، أعلن في مؤتمر خاص بشركته، أن الجزء الرابع سيتم تصويره في عام 2021 المقبل، وعقب نهاية تصويره يبدأ مباشرة تصوير الجزء الخامس من الفيلم.

كان ذلك المؤتمر الذي أعلن خلاله المدير التنفيذي لشركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ليونز جيت"، عن الارباح التي حققتها شركته في الربع الثاني من عام 2020 الجاري، والتي وصلت لـ 579 مليون دولار على نطاق دولي.

وفي المؤتمر أعلن أيضا "جون فيلثيمر" عن الموعد الذي يتمنى أن يطرح به الجزء الرابع من أفلام جون ويك بصالات العرض، وذلك في يوم عطلة Memorial Day في عام 2022.

وكان من المقرر طرح الجزء الرابع من أفلام جون ويك في يوم 21 من شهر مايو عام 2021، ولكن جائحة كورونا تسبب في وقف التصوير، ما أدى لتأجيل طرحه لـ 27 مايو 2022.

أخبار تهمك

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ يوم

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

منذ حوالي 6 ساعات

عرض صيني لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة عرض بيراميدز لضم حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

نجم برشلونة السابق: آرثر سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم

منذ أقل من ساعتين

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ 38 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعة

كابيلو: غياب راموس سيكون مفتاح لتأهل مان سيتي لربع النهائي

منذ 42 دقيقة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 ص

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

08:16 ص

عرض صيني لضم نجم برشلونة

09:30 ص

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا