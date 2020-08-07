الهند: إصابات فيروس كورونا تتخطى حاجز المليونين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تخطى مليوني حالة، وسط مخاوف من تفاقم الوباء في البلد الآسيوي الذي يعد ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان.

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 62538 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2027075 اصابة.

 

وكانت السلطات الهندية، أعلنت مقتل 8 مصابين بفيروس كورونا، في حريق شب في قسم الرعاية المركزة بمستشفى خاص في مدينة أحمد آباد في غرب الهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

 

وكشفت أجهزة الطوارئ، أن الواقعة حدثت نتيجة اشتعال النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة بأحد أفراد الطاقم الطبي.

 

 

 

ووفقًا لراجيش بات، المسؤول بإدارة الإطفاء والطوارئ في أحمد آباد، هرع عضو الطاقم الذي اشتعلت النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة به خارج القسم لإخمادها، لكن النار امتدت سريعا إلى القسم كله.

 

وقال راجيش بات: "لم يتمكن خمسة رجال وثلاث نساء، كانوا يعالجون من فيروس كورونا المستجد، من الهرب... توفوا بسبب الدخان والحرارة الناجمة عن الحريق".

 

وكانت الشرطة الهندية، منعت الأقارب الغاضبين من دخول مستشفى شري في أكبر مدينة بولاية غوجارات بعد الواقعة.

 

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