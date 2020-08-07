شاهد.. فنانون عرب يهدون المستشار تركي آل الشيخ أغنية تحمل اسمه بعيد ميلاده

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
أهدى بعض الفنانين العرب المستشار تركي آل الشيخ، أغنية تحمل اسم "تركي الإبداع"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.
 
ومن الجدير بالذكر أن الأغنية غناء المطربة السعودية داليا مبارك، وتأليف علي الخوار، ومن ألحان فايز السعيد، وإخراج المخرج بسام الترك.
 
وتعني الأغنية، إبداع المستشار تركي ال الشيخ في عمله، وظهرت مقاطع فيها من موسم الرياض.
 
ومن المعروف أن المستشار تركي، قد حقق نجاحا كبيرا في موسم الرياض بالسعودية من حيث الأفكار وعدد الزائرين.

وإليكم بعض من كلمات الأغنية:

إبداع في حب الوطن.. وإبداع في إبداعه
وشرع يبحر بالوفا في بحر حب شراعه
مهما يا بوناصر وصفنا بالقصايد شخصك
تبقى الحروف مقصرة.. واوصافنا طماعة

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الكلمات المفتاحية

تركي الابداع تركي ال الشيخ بوابة الفجر الفجر

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