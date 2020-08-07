مفاجأة.. مورينيو يطلب ضم نجم منتخب الجزائر









تحدثت تقارير صحفية بريطانية، عن اهتمام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، بضم أحد النجوم الجزائريين البارزين، مع منتخب محاربي الصحراء.





مورينيو يطلب ضم سعيد بن رحمة





وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن عدة أندية في البريميرليج تتهافت على ضم النجم الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي توتنهام هوتسبير مستعدون، لدخول سباق التعاقد مع بن رحمة، مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، في ظل رغبة فريقه في بيعه إلى جانب ثنائي الخط الأمامي، بريان مبيومو، وأولي واتكينز.





وأكملت الصحيفة أن النادي الإنجليزي سيواجه منافسة شرسة، مع وست هام، الذي يريد ضم بن رحمة، إلا أنه يحتاج إلى بيع بعض اللاعبين حتى يتمكن من حسم الصفقة.





وأشارت الصحيفة إلى أن برينتفورد، قد يوافق على تخفيض مطالبه المالية، بعد أن كان مصرا على الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية.



