"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن حادث انهيار منزل بمدينة المحلة الكبرى، أسفر عن وفاة 4 أفراد وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل من 5 طوابق بحي الرجبية بالمحله الكبري وجار البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وانتقل الدكتور عبد الناصر يرافقه الدكتوره هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتوره عبير مدير الإدارة الصحية والدكتور جمال شادي إلى مستشفي المحله العام لمتابعه حاله المصابين في انهيار المنزل.

ووجه وكيل الوزارة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بسيارت الإسعاف لنقل المصابين على الفور وتوفير المستلزمات الكافية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة من جميع التخصصات واستعداد غرف العمليات والتأكد من توافر جميع فصائل الدم.

وأمر بتشكيل فريقي من مفتشي الصحة على مدار الساعه لاستخراج شهادة الوفاة فور قرار النيابة.

وكما تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المتوفين.
"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)
"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)
"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)
"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)
"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)
"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)
"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)
"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صحة الغربية انهيار منزل الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 7 ساعات

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على المصري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مكسب الزمالك أمام المصري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

منذ ساعة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

منذ ساعة و 12 دقيقة

هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن قيمة المباراة الواحدة لـ"رمضان صبحي" مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:58 ص

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا