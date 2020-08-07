"صحة الغربية": مصرع وإصابة 7 إثر انهيار منزل بالمحلة الكبرى (صور)

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن حادث انهيار منزل بمدينة المحلة الكبرى، أسفر عن وفاة 4 أفراد وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل من 5 طوابق بحي الرجبية بالمحله الكبري وجار البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.





وانتقل الدكتور عبد الناصر يرافقه الدكتوره هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتوره عبير مدير الإدارة الصحية والدكتور جمال شادي إلى مستشفي المحله العام لمتابعه حاله المصابين في انهيار المنزل.





ووجه وكيل الوزارة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بسيارت الإسعاف لنقل المصابين على الفور وتوفير المستلزمات الكافية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة من جميع التخصصات واستعداد غرف العمليات والتأكد من توافر جميع فصائل الدم.





وأمر بتشكيل فريقي من مفتشي الصحة على مدار الساعه لاستخراج شهادة الوفاة فور قرار النيابة.



