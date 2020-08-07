أمطار ورياح.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس نهاية الأسبوع

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرص لسقوط أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة على بعض مناطق أقصى الجنوب مثل مناطق حلايب وشلاتين، وأبو رماد خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأتربة المثارة تؤثر على مدينة أبو سمبل، وسيصل تأثيرها إلى محافظة أسوان، منوهة بأن مناطق الوجه البحري لا تتأثر نهائيا بهذه الأمطار، حيث تأتي من السودان والتي تشهد فيضانات عارمة حاليا.

وأضاف وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على باقي أنحاء الجمهورية، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس حار على القاهرة والوجه البحري.
أمطار ورياح.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس نهاية الأسبوع
أمطار ورياح.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس نهاية الأسبوع

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