زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:45 م
كشف المدرب الاسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة نابولي الإيطالي المقبلة ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي أن سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة نابولي كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو.

خط الوسط: ريكي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش.

خط الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

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