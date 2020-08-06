زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني على التشكيل الذي سيخوض بيه مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر وتذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، فاران، كاربخال.
 
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، فينيسيوس، إيسكو.

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