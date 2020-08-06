محتجون يطردون وزيرة العدل اللبنانية خلال زيارتها مناطق منكوبة ببيروت









طرد محتجون غاضبون، اليوم الخميس، وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، خلال زيارتها مناطق منكوبة جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي.





وأظهر مقطع فيديو منشور على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان "ما بين ردة الفعل على زيارة ماكرون وزيارة الوزيرة.. لا تعليق"، ظهر عددا من المحتجين تتوسطهم ماري كلود نجم، فيما كانت أصواتهم ترتفع وتطالب الوزيرة بالرحيل.





وتلقت وزيرة العدل اللبنانية، في حكومة حسان دياب انتقادات لاذعة من المواطنين، الذين يقومون بإصلاح الأضرار ومساعدة المنكوبين، حيث ساهمت عناصر أمنية في إبعاد الوزيرة عن الحشود، التي أحاطت بها وثارت في وجهها.





ويسود غضب شعبي كبير في لبنان من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار بيروت.





وقبلها بساعات قليلة، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرفأ بيروت، الذي هزه الانفجار، ثم زار حي "الجميزة" المتضرر.





ولقي ماكرون استقبالا حارا من المواطنين اللبنانيين، حيث تحدث معهم مباشرة ووعدهم بطرح "مبادرة سياسية جديدة" لإخراج البلاد من أزمتها.





ووقع الانفجار، وفق السلطات، في مستودع خزن فيه 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي تستخدم سمادا زراعيا، كما يمكن أن تستخدم في صنع المتفجرات.



