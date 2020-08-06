بيان ناري من النصر السعودي ضد رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم









شن نادي النصر السعودي هجوما عنيفا على رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد الاعتراضات الكثيرة على حكم مباراة ديربي الرياض الذي جمع بين النصر والهلال، أمس الأربعاء.





وكان اللقاء انتهى بفوز الهلال برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





حيث أصدرت إدارة نادي النصر بيانًا رسميًا، برئاسة صفوان السويكت لتجديد المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام.





وجاء نص بيان النصر كالتالي:





"إلحاقًا لبيان نادي النصر الأول المتعليق بالأخطاء التحكيمية والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على أخطاء التحكيم في شهر أكتوبر 2019م والذي قد تنبأ بما جرى وحذر من مغبة الأخطاء التحكيمية وتهديدها لعدالة المنافسة وميزان العدالة.





وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الأول رقم 2/0029 في شهر فبراير 2020م الموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الملاحظات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على عدالة المنافسة في أكثر من مباراة، والتي أمامها كانت مطالبة مجلس إدارة نادي النصر بإعفاء رئيس لجنة الحكام.





وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الثاني رقم 3/0031 في شهر مارس 2020م بشأن ذات الموضوع والمتضمن دعم هذه المطالبة بالأسانيد القانونية من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي منحت النادي كعضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحق القانوني في تقديم هذه المطالبات.





وفقًا لما سبق، فإن مجلس إدارة نادي النصر بقيادة د. صفوان بن سليمان السويكت ومن مبدأ الشفافية مع جماهير العالمي، فقد وجه اليوم خطابه (الثالث) إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن استمرار مطالبته بإعفاء رئيس لجنة الحكام طالما أن الأخطاء التحكيمية مازالت مخزية ومؤثرة في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل عجز رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة عمل الحكام والعاملين في تقنية VAR، والفشل الملحوظ في إحضار نخبة كام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار





فعدالة المنافسة وتطور لعبة كرة القدم لابد لهما من وجود حكام كبار على قدر من المسئولية والدقة، وهو ما كان غائبًا وبوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر مع الهلال الأخيرة وخصوصًا حكام تقنية VAR، حيث كانت الأخطاء التحكيمية واضحة ومؤثرة في نتيجة المباراة باتفاق خبراء التحكيم.





وحيث أن مطالبتنا بضرورة إعفاء رئيس لجنة الحكام لم تجد الإجابة المنطقية والقانونية المقنعة، لذا تم الإشارة في الخطاب بأنه حال استمرار عدم التجاوب في شأن ذلك، فإن لنا مطلب آخر كفله النظام الأساسي للاتحاد، والذي دائمًا يوصي رئيس مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل بضرورة التقيد به، وهو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهذه الدعوة كفلها النظام الأساسي للاتحاد بموجب أحكام المادة (29)، والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية على إعفاء رئيس لجنة الحكام استنادًا للمادة (1/37) من ذات النظام.





جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة.



