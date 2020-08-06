بيان ناري من النصر السعودي ضد رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر


شن نادي النصر السعودي هجوما عنيفا على رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد الاعتراضات الكثيرة على حكم مباراة ديربي الرياض الذي جمع بين النصر والهلال، أمس الأربعاء.

وكان اللقاء انتهى بفوز الهلال برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

حيث أصدرت إدارة نادي النصر بيانًا رسميًا، برئاسة صفوان السويكت لتجديد المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام.

وجاء نص بيان النصر كالتالي:

"إلحاقًا لبيان نادي النصر الأول المتعليق بالأخطاء التحكيمية والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على أخطاء التحكيم في شهر أكتوبر 2019م والذي قد تنبأ بما جرى وحذر من مغبة الأخطاء التحكيمية وتهديدها لعدالة المنافسة وميزان العدالة.

وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الأول رقم 2/0029 في شهر فبراير 2020م الموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الملاحظات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على عدالة المنافسة في أكثر من مباراة، والتي أمامها كانت مطالبة مجلس إدارة نادي النصر بإعفاء رئيس لجنة الحكام.

وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الثاني رقم 3/0031 في شهر مارس 2020م بشأن ذات الموضوع والمتضمن دعم هذه المطالبة بالأسانيد القانونية من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي منحت النادي كعضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحق القانوني في تقديم هذه المطالبات.

وفقًا لما سبق، فإن مجلس إدارة نادي النصر بقيادة د. صفوان بن سليمان السويكت ومن مبدأ الشفافية مع جماهير العالمي، فقد وجه اليوم خطابه (الثالث) إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن استمرار مطالبته بإعفاء رئيس لجنة الحكام طالما أن الأخطاء التحكيمية مازالت مخزية ومؤثرة في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل عجز رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة عمل الحكام والعاملين في تقنية VAR، والفشل الملحوظ في إحضار نخبة كام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار

فعدالة المنافسة وتطور لعبة كرة القدم لابد لهما من وجود حكام كبار على قدر من المسئولية والدقة، وهو ما كان غائبًا وبوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر مع الهلال الأخيرة وخصوصًا حكام تقنية VAR، حيث كانت الأخطاء التحكيمية واضحة ومؤثرة في نتيجة المباراة باتفاق خبراء التحكيم.

وحيث أن مطالبتنا بضرورة إعفاء رئيس لجنة الحكام لم تجد الإجابة المنطقية والقانونية المقنعة، لذا تم الإشارة في الخطاب بأنه حال استمرار عدم التجاوب في شأن ذلك، فإن لنا مطلب آخر كفله النظام الأساسي للاتحاد، والذي دائمًا يوصي رئيس مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل بضرورة التقيد به، وهو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهذه الدعوة كفلها النظام الأساسي للاتحاد بموجب أحكام المادة (29)، والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية على إعفاء رئيس لجنة الحكام استنادًا للمادة (1/37) من ذات النظام.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يكشف سر استبعاد بيل من أمام مانشستر سيتي.. ويؤكد على جاهزية هازارد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إنبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

جوارديولا يُطلق عدة رسائل قوية قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كبير مرشدين قناة السويس يكشف عن مفاجأت تذاع لأول مرة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

لا نوافق على التصريح.. خطاب عاجل من الصحة للجامعات بشأن أطباء دفعة مارس

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

09:03 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا