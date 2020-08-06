نجم نابولي يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

صرح اليوناني كوستاس مانولاس نجم دفاع نابولي الإيطالي أن على فريقه برشلونة الإسباني من الدور ثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لعبور الدور المقبل من البطولة، كما أكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني هو اللاعب رقم واحد في العالم ولكنه غير خائف من مواجهته.





وقال مانولاس في تصريحات لوسائل الإعلام:"نتطلع للوصول إلى الدور المقبل وأعرف جيدًا كيف يتم إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا".





وعن إصابته، علق مانولاس قائلاً:"أنا بخير الألم في أضلاعي قد انقضى، للوصول إلى الدور المقبل علينا القضاء على برشلونة، نحن لا نفكر في أي شيء آخر".





وعن ميسي، اختتم مانولاس تصريحاته قائلاً:"ميسي رقم واحد في العالم من وجهة نظري بسبب جودته وعبقريته لكنني مُتفائل ولست خائفًا، نريد مفاجئة برشلونة، لديهم الضغط وسيكون تحدي لنا".



