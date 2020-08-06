أسعار النفط تتراجع بالختام لأول مرة خلال الأسبوع





انهت أسعار البترول تعاملات اليوم الخميس، على تراجع لأول مرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مع المخاوف حيال الطلب على الوقود والناجمة عن قفزة في إصابات الوباء الجديدة.





وتعرض الذهب الأسود لضغوط من زيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة وفي كافة بقاع العالم، حيث تقترب من كسر حاجز 19 مليون شخص عالمياً.





وبالإضافة لمخاوف الطلب، يشعر المستثمرون بالقلق حيال تخمة المعروض، حيث من بدأت الدول الأعضاء في "أوبك+" تقليل مستويات خفض إنتاج الخام من الشهر الجاري.





ومن ناحية أخرى، أعلن العراق خفضاً إضافياً قدره 400 ألف برميل لإنتاج النفط خلال الشهر الجاري.





وكان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس أظهر هبوط يتجاوز توقعات المحللين بكثير في مخزونات النفط الأمريكية، كما أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام تراجع بنحو 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي.





وعند التسوية هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 41.95 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر إلى 45.35 دولار للبرميل بزيادة 0.4 بالمائة.