أسعار النفط تتراجع بالختام لأول مرة خلال الأسبوع

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:03 م
أسعار النفط
أسعار النفط

انهت أسعار البترول تعاملات اليوم الخميس، على تراجع لأول مرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مع المخاوف حيال الطلب على الوقود والناجمة عن قفزة في إصابات الوباء الجديدة.

وتعرض الذهب الأسود لضغوط من زيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة وفي كافة بقاع العالم، حيث تقترب من كسر حاجز 19 مليون شخص عالمياً.

وبالإضافة لمخاوف الطلب، يشعر المستثمرون بالقلق حيال تخمة المعروض، حيث من بدأت الدول الأعضاء في "أوبك+" تقليل مستويات خفض إنتاج الخام من الشهر الجاري.

ومن ناحية أخرى، أعلن العراق خفضاً إضافياً قدره 400 ألف برميل لإنتاج النفط خلال الشهر الجاري.

وكان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس أظهر هبوط يتجاوز توقعات المحللين بكثير في مخزونات النفط الأمريكية، كما أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام تراجع بنحو 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وعند التسوية هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 41.95 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر  إلى 45.35 دولار للبرميل بزيادة 0.4 بالمائة.

أخبار تهمك

كبير مرشدين قناة السويس يكشف عن مفاجأت تذاع لأول مرة

منذ ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إنبي

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ ساعتين و 6 دقيقة

زيدان يكشف سر استبعاد بيل من أمام مانشستر سيتي.. ويؤكد على جاهزية هازارد

منذ أقل من ساعة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

لا نوافق على التصريح.. خطاب عاجل من الصحة للجامعات بشأن أطباء دفعة مارس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا يُطلق عدة رسائل قوية قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

09:03 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا