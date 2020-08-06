8.2 مليار درهم مكاسب البورصات الإماراتية في أخر جلسات الأسبوع

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
شهدت أسواق المال الإماراتية خلال اليوم الأخير من تعاملاتها الأسبوعية ارتفاعا كبيرا في وتيرة المكاسب المتحققة بعد تفاعل المستثمرين مع النتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة بالإضافة الى استمرار عمليات الشراء على شريحة من الأسهم القيادية .

وفي ختام الجلسة عززت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خزينتها بأرباح قدرها 8.2 مليار درهم تقريبا وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات .

وكان لافتا للنظر الصعود القوي للمؤشرات العامة حيث ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.25% بالغا مستوى 4359 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.35% مغلقا عند 2107 نقاط .

وتفصيلا على مستوى حركة الأسهم التي قادت النشاط في جلسة اليوم .. فقد واصل سهم بنك أبوظبي الأول في سوق العاصمة نشاطه مرتفعا الى 11.12 درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 5.11 درهم ،وفي القطاع العقاري ارتفع سهم شركة الدار إلى 1.76 درهم فيما شهد قطاع التأمين صعود سهم أبوظبي الوطنية للتأمين المغلق عند 3.31 درهم بعد افصاح الشركة عن بياناتها المالية الإيجابية عن النصف الأول من العام 2020 كما ارتفع سهم ميثاق إلى 61 فلسا .

وفي سوق دبي المالي واصل سهم اعمار العقارية مسيرة صعوده بالغا حاجز 2.69 درهم .. فيما أغلق سهم الاتحاد العقارية عند 33 فلسا ،وحقق سهم بنك الإمارات دبي الوطني المزيد من المكاسب بالغا 9.35 درهم كما ارتفع سهم ارامكس الى 3.40 درهم .

وبلغت قيمة السيولة المتداولة في السوقين 405 ملايين درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 393 مليون سهم نفذت من خلال 6065 صفقة .

 

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