التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
انتهى الشوط الاول من مواجهة فريق الزمالك امام نظيره المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول خطورة متبادلة بين الفريقين، حيث كانت السيطرة الأكبر لصالح لاعبي نادي الزمالك، ليقابله ثبات دفاعي كبير من المصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول  ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣١ نقطة، حيث خاض الابيض 16 مباراة في المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب مواجهات مسابقة الدوري

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