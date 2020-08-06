تعرف على تفاصيل أول رحلة فضائية سياحية قبل انطلاقها في 2021

أجلت شركة Virgin Galactic "فيرجن جالاكتيك "وهي شركة تتبع الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون أول رحلة فضائية سياحية مأهولة فى مدار الأرض المنخفض إلى العام القادم عام 2021، بحسب ما أوضحت بوابة سبيس دوت كوم الإلكترونية ونقلت ذلك عن تقارير نشرتها الشركة البريطانية.





وترصد بوابة " الفجر" تفاصيل أول رحلة فضائية سياحية مأهولة والتي من المقرر إنطلاقها عام 2021 في السطور التالية:





- تباطؤ إعداد أول رحلة فضائية سياحية مأهولة بسبب تفشي جائحة كورونا:

وأوضحت التقارير أن تباطؤ إعداد أول رحلة فضائية سياحية مأهولة كان بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وضرورة الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية الصارمة طبقًا لمتطلبات السلطات الفيدرالية والمحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.





- إنطلاق الرحلة الاختبارية للمركبة الفضائية SpaceShipTwo كان في خريف عام 2020 وتم تأجيلها لعام 2021 وبحسب ما ذكرته قناة " روسيا اليوم" أنه أشارت التقارير إلى أن الرحلة الاختبارية لمركبة SpaceShipTwo الفضائية بطيارين على متنها مخطط لها فى خريف عام 2020، وفى حالة نجاح الرحلة فإن المركبة الفضائية ستقل بالإضافة إلى الطيارين 4 أخصائيين سيقومون بتقييم جاهزية القسم المأهول.





- من المقرر قيام أول رحلة فضائية سياحية مأهولة في الربع الأول من عام 2021:

ووفقًا لما أوضحته بوابة سبيس. كوم فإنه من المقرر في الربع الأول من عام 2021 قيام صاحب الشركة ريتشارد برانسون برحلة فضائية سياحية مأهولة فى مدار الأرض المنخفض.





- رحلة المركبة الفضائية تقل 6 سياح وتستغرق ساعتين على إرتفاع 100 كيلو متر: