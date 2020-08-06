لا نوافق على التصريح.. خطاب عاجل من الصحة للجامعات بشأن أطباء دفعة مارس
الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:35 م
قالت وزارة الصحة والسكان، إن منح التصريح لأطباء تكليف دفعة مارس 2020 على ترشيح الدراسات العليا للجهات الخارجية "الدفاع، الداخلية" يتم من خلالها فقط، جاء ذلك في خطاب وجهته الوزارة للجامعات.
وطالبت الدكتورة سحر حلمى، مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة، الجامعات بعدم التصريح لأطباء تكليف دفعة مارس 2020 على ترشيح الدراسات العليا للجهات الخارجية "الدفاع، الداخلية".
وقالت حلمي في خطاب رسمي: "نحيط علم سيادتكم بأن الأطباء المعاد توزيعهم لجهتكم منتدبون، وجهة عملهم الأصلية هي وزارة الصحة والسكان، لذا يرجى التكرم بعدم الموافقة على تسجيلهم دراسات عليا بدون موافقة وزارة الصحة والسكان طبقا لقانون البعثات".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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