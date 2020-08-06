لا نوافق على التصريح.. خطاب عاجل من الصحة للجامعات بشأن أطباء دفعة مارس

قالت وزارة الصحة والسكان، إن منح التصريح لأطباء تكليف دفعة مارس 2020 على ترشيح الدراسات العليا للجهات الخارجية "الدفاع، الداخلية" يتم من خلالها فقط، جاء ذلك في خطاب وجهته الوزارة للجامعات.

وطالبت الدكتورة سحر حلمى، مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة، الجامعات بعدم التصريح لأطباء تكليف دفعة مارس 2020 على ترشيح الدراسات العليا للجهات الخارجية "الدفاع، الداخلية".





وقالت حلمي في خطاب رسمي: "نحيط علم سيادتكم بأن الأطباء المعاد توزيعهم لجهتكم منتدبون، وجهة عملهم الأصلية هي وزارة الصحة والسكان، لذا يرجى التكرم بعدم الموافقة على تسجيلهم دراسات عليا بدون موافقة وزارة الصحة والسكان طبقا لقانون البعثات".



