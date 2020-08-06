الحكومة: موجة كورونا الثانية المتوقعة ليست بخطورة الأولى

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إن الجهات المختصة في مصر تتوقع إمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الشهور المقبلة، معقبا: "لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى".





وأضاف هيكل، أنه في حالة ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا ، سيتم الاعتماد على "العزل المنزلي" للحالات الخفيفة والمتوسطة، موضحا أن وزارة الصحة والسكان تتوقع استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.



