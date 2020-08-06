لبنان تسجل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة العامة بـ لبنان، اليوم الخميس، تسجيل  255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 251 ضمن المُقيمين، و 4 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5672 إصابة.

 

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8073 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1974، سجل عدد الوفيات جرّاء الفيروس 70 إذ تمّ تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات ال٢٤ المنصرمة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,124 مليون إصابة، بينهم أكثر من 714 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,271 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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