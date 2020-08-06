طبيب الزمالك يطمئن على الإجراءات الاحترازية قبل لقاء المصري.. وطارق حامد يساند الأبيض

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأوللكرة القدم بالنادي علي متابعة كل الإجراءات الاحترازيه والوقائية للاعبي الزمالك قبل انطلاق عمليات الإحماء المقامة خاليا استعدادا للقاء المصري البورسعيدي على استاد برج العرب في الإسكندرية في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

ووجه أسامة معاونيه بالجهاز الطبي بهذه التعليمات لمتابعة اللاعبين، كما قام بالاطمئنان علي الإجرءات المتخذة للبدلاء والجهاز الفني من تباعد في مقاعد البدلاء والأمور التعقيمية.

ومن ناحية أخري، تواجد طارق حامد ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه وإمام عاشور  وحسام عبدالمجيد وياسين مرعي ومحمد صبحي لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي بملعب برج العرب في الإسكندرية وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي التي تقام مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

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