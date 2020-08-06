انطلاق الدورة الثالثة من مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم.. اعرف الشروط والتفاصيل
الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:54 م
زينب وهبه
يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، في تلقي طلبات التقديم للدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية " لأصحاب الهمم "ذوي القدرات الخاصة"، والتي يقوم الصندوق بتقييمها وذلك بالتعاون والشراكة مع جمعية البلد اليوم للتنمية وذلك في مجالات الموسيقي والغناء، وهذا اعتبارًا من يوم 9 أغسطس وحتى 10 سبتمبر2020.
ومن جانبه، أوضح ا.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أن فروع المسابقة تشتمل على: الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية، إلى جانب استحداث فرع جديد في هذه الدورة " الدورة الثالثة " في مجال الإستعراض الفني لفئة ضعاف السمع وذلك ف السن الذي يتراوح من 15 عام حتى30 عاما.
وترصد بوابة " الفجر" شروط الإلتحاق بمسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم" ذوي القدرات الخاصة " في النقاط التالية:
1- أن يكون المتسابق مصري الجنسية.
2- يُشترط أن يقدم المتسابق أسطوانة DVD تكون محتوية على أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق.
3- يُشترط في حالة الاشتراك الإلكتروني أن يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال الفنية على موقع الصندوق.
4- كما تتضمن شروط المسابقة أنه يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم " ذوي القدرات الخاصة ".
يُشار إلى أن الدولة المصرية بقياداتها وكافة مؤسساتها قدمت كل الاهتمام والمساندة لأصحاب الهمم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وكانت البداية في 5 ديسمبر 2014 عندما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"منعم"، وهو شاب من أصحاب الهمم عند ظهوره في برنامج مع الإعلامي أسامة كمال يطلب حضور الرئيس السيسي الأولمبياد الخاص واستجاب الرئيس لطلبه وحضر حفل الافتتاح ودعا كل الفريق المصري على العشاء.
كما استمرت الخطوات الواضحة والجهود الملموسة في تمكين أصحاب الهمم، وأصبحت من أهم أولويات الدولة المصرية، حيث بدأ الإهتمام بفئة وشريحة مجتمعية مهمة يصل عددها إلى 13 مليون شخص، وهي نسبة ليست قليلة في المجتمع المصري، لذلك كانت هناك كثير من الاتفاقيات والمؤتمرات تساند وتدعم أصحاب الهمم وتقبل إختلافهم وتحاول دمجهم داخل المجتمع وتساعدهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم.
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