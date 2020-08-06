بكلمات مؤثرة.. مايا دياب تصف انفجار بيروت

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ونشر ت المطربة مايا دياب صورة علم لبنان وذلك من خلال صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "مايا" علي الصورة بكلمات تكمن داخلها الوجع والقهر علي بلدها لبنان حيث كتبت :"أنا متت آه هيدا هو الموت كنا نتسأل كيف شكل الموت وشو بيصير بعد الموت وقد إية بيخوف الموت وفجأة اكتشفت الموت.



وتابعت" دياب" قائلة :" لبناني فقد بيروتة فقد قلبة ووجدانة وناسة الحلوة الطيبة الأبية ما بقي تندهوا لبيروت تتقوم راحت هالمرة غير كل مرّة قلوب العالم علينا ودموعهم وحزنهم لم أر حزن مثله كيف؟؟ كيف؟؟ بيروت أم الدنيا بيروشيما لبنان".



وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل.



و حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان.

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