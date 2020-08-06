نجم الجزائر مطلوب في توتنهام

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي طالب إدارة ناديه التعاقد مع أحد نجوم برينتفورد. 

وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن مورينيو يرغب في التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة نجم برينتفورد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برينتفورد طلب من إدارة توتنهوم مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات نجمه الجزائري المتألق.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بن رحمة البالغ من العمر 24 عامًا جذب اهتمام كلا من تشيلسي وآرسنال وويستهام يونايتد الإنجليزيين.

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سعيد بن رحمه توتنهام بن رحمة الجزائر

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