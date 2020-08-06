سلوى محمد على: التنمر أصله عنصرية ومعايرة.. ولا يقل خطورة عن التحرش

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قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن التنمر لا يقل خطورة عن التحرش، لاسيما وأن ضحاياه كل الناس على عكس التحرش الذي دائمًا ما يكون ضحاياه من الفتيات والنساء.



وأضافت سلوى محمد علي، خلال تقديمها برنامج «3 ستات» على قناة «صدى البلد»، أن التنمر كلمة جديدة إلا أن الفعل منذ قديم الأزل بمسميات مختلفة مثل «التريقة أو المعايرة»، مشيرة إلى أن التنمر لا يكون على الشكل أو المظهر فقط، وإنما وصل التنمر على العمل وأشياء أخرى.



واستكملت أن مصدر التنمر من الطبقية والعنصرية والشراسة، موضحة أن منذ سنوات كانت العائلات تفخر بالمهن التي تشغلها وتطلق اسم المهنة لقبًا للعائلة، بينما الآن قد تصبح هذه المهنة مصدرًا للتنمر عند البعض.









دعمت الفنانة أحلام الشامسي، الفنان حسين الجسمي بعد تعرض للتنمر بسبب لبنان حيث أشار رواد السوشيال ميديا أنه قبلها هنأ اللبنانين باليوم الجيش 75 فوصفه البعض ب"النحس" ثم بعدها حدث أنفجار بيروت.







ونشرت أحلام، تغريدة جديدة،على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".











وكتبت الشامسي، خلال التغريدة:"فخر بلادي الإماراتي أخويه حسين الجسمي".











ونالت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة الإمارتية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يديم المحبة بينكم هذا قمة الرقي انت تقفي معه في وقت يطاله تشويه الفنان يركز على فنه ويصم اذنه عن كل التفاهات".

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