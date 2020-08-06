هنادي مهنى تغازل جمهورها بصورة على الشاطئ

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نشرت الفنانه هنادي مهني صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "مهني" علي الصورة بالفرنسية قائلة:" aka ma vie " اكا هي حياتي" وظهرت في الصورة مرتدية اوفشندور لونها أبيض ونظارة شمس وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني الكيستنائي منسدلاً علي كتفيها.



وفي سياق آخر نشر خطيبها الفنان أحمد خالد صالح صورة له من نفس المكان منذ قليل، يبدو كأنهم ذهبو لقضاء اجازة الصيف معاً في أحد المناطق الساحلية.



يذكر أن هنادي مهنى، خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر. وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس



ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.



ولدت هنادي فى 28 يوليو 1997في القاهرة والدها الملحن هاني مهنا ووالدتها فرنسية، درست إدارة الأعمال في إقليم برشلونة في إسبانيا. قانت بتقديم مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الحادية عشر عام 2014.