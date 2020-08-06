رئيس الاتحاد الآسيوي يشدد على أهمية تكاتف أسرة الكرة الآسيوية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
شارك رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في سلسلة الاجتماعات التي نظمها الإتحاد الدولي للاتحادات الوطنية في المناطق الخمس للقارة الآسيوية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور جياني إنفانتينو رئيس (الفيفا) لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بمنظومة اللعبة.

وأشاد آل خليفة بمبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم في عقد مثل هذه الاجتماعات التي تفسح المجال للحوار المباشر والفعال بين الإتحادين الدولي والآسيوي وأركان كرة القدم في القارة الآسيوية منوها بالتفاعل الإيجابي الذي أبدته الاتحادات الوطنية في تلك الاجتماعات وما طرحته من أفكار ومقترحات تخدم تطلعات التطوير المنشود للعبة في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية تكاتف أسرة الكرة الآسيوية في الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في سبيل تجاوز تداعيات الجائحة على مسيرة الكرة الآسيوية.

واستعرض رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الاجتماعات جهود الإتحاد القاري في دعم الاتحادات الوطنية على امتداد الشهور الماضية ،بالإضافة إلى مساعيه الرامية إلى استئناف المسابقات الآسيوية وفق تدابير دقيقة تراعي متطلبات المرحلة الحالية.

ودعا آل خليفة الاتحادات الوطنية الآسيوية إلى ضرورة الاستثمار الأمثل لأشكال الدعم المختلفة من الاتحادين الآسيوي والدولي بما ينعكس بصورة إيجابية على مختلف مكونات اللعبة.

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