بعد انفجار لبنان.. الشرنوبي يغني "من قلبي سلام لبيروت"

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نشر الفنان محمد الشرنوبي فيديو له وهو يغني أغنية فيروز" "من قلبي سلام لبيروت" وذلك محاولة منه لمساندة الشعب اللبناني بعد انفجار "بيروت" ، عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر"الشرنوبي" وهو يغني أغنية من" قلبي سلام لبيروت " وهذة أغنية غنتها المطربة "فيروز" لبيروت وذلك محاوله منه مسانده الشغب اللبناني بعد حدوث ا نفجار "بيروت".



وعلق "محمد" علي الأغنية قائلاً :"من قلبي سلام لبيروت" وذلك ليظهر مساندته وحزنة علي الشعب اللبناني الشقيق .







وتفاعل العديد من نجوم الفن والشخصيات المشهورة مع الحدث الأليم الذي راح ضحيتة الكثيرون وتأثر منه العديد من الشخصيات المعروفة، حيث غني رامي صبري ايضاً تعاطفاً مع الشعب اللبناني .



يذكر قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل.



و حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان

