محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج



فيما أعلن كمال شلبي سكرتير عام المحافظة عن تعافي وخروج ٨١ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قفط التعليمي منذ تحويلها إلى مستشفي لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.



وأكد على استمرار عمل لجنة المرور اليومي علي مستشفيات العزل المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا لمتابعة سير العمل بها، حيث قامت اللجنة اليوم بتفقد مستشفى قفط التعليمي للتأكد من توافر الادوية والمستلزمات بالمستشفى وانتظام حضور الأطقم الطبية.



وأضاف الأستاذ كمال شلبي انه وصل الي المستشفي جهاز قسطرة القلب بتكلفة إجمالية ٦ مليون جنيه وذلك فى إطار استكمال خطة محافظة قنا لتطوير المنظومة الصحية ورفع وكفاءة جميع المستشفيات والوحدات الصحية من أجل النهوض بمستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمرضى.





تطورات كورونا في مصر:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ اجتماع مع مدير مركز المعلومات ومديرى إدارات الإستثمار، تشغيل الشباب، مسئولى مديرية القوى العاملة لبحث فرص العمل المتاحة داخل المحافظة لإستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى جميع انحاء العالم وذلك فى اطار مبادرة " نورت بلدك " التى تم اطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستيعاب العمالة العائدة من الخارج ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم.وكلف الداودى الحضور بسرعة حصر فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وتصنيفها طبقًا لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة خلال الأيام المقبلة.وأضاف محافظ قنا أنه إلى جانب فرص العمل التى سيتم توفيرها فإن المحافظة سوف تساهم فى توفير قروض ميسرة للراغبين فى اقامة مشروعات خاصة بهم من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك) وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.