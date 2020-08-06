التشكيل المتوقع لأرسنال بعد اقتراب التعاقد مع ويليان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:55 م
ارتيتا
ارتيتا
أحمد عصام
اقترب مسئولو فريق أرسنال من التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي الحالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وينتهي عقد ويليان مع فريقه الحالي تشيلسي بعد انتهاء مشوار النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف يكون اللاعب البرازيلي متاح بشكل مجاني.

ويرى ميكيل ارتيتا مدرب أرسنال، إن ويليان سيكون إضافة كبيرة لهجوم الجانرز في الموسم المقبل، حيث يأتي التشكيل المتوقع في وجود البرازيلي كالآتي :-

حراسة المرمى: لينو.
خط الدفاع: بيليرين - ديفيد لويز - هولدينج - تيرني.
خط الوسط: داني سيبايوس - تشاكا - ويليان - بوكايو ساكا.
خط الهجوم: ايميريك اوباميانج - الكسندر لاكازيت.

وستكون هناك أزمة داخل نادي أرسنال، وذلك بسبب تواجد الثنائي ويليان ونيكولاس بيب في نفس المركز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميكيل ارتيتا رياضة الاخبار الرياضية ارسنال اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ ساعة و نصف

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حدث مفاجئ تسبب في سقوطها.. تفاصيل جديدة بشأن طائرة الجونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل برشلونة المنتظر أمام نابولي

منذ ساعة و 16 دقيقة

محمد صلاح يفاجئ جمهوره بصورة جديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

التشكيل المتوقع لأرسنال بعد اقتراب التعاقد مع ويليان

منذ ثلث ساعة

مفاجأة فايلر الوحيدة أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ثلث ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعة

بعد ضم آكي.. مانشستر سيتي يستهدف ضم صفقة نارية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

02:09 م

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

02:42 م

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا